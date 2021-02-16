David Alaba: 'Bayern'den ayrılıyorum!'

Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.



28 yaşındaki oyuncu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alaba, "Yeni bir macera aramaya karar verdim. Kolay bir karar olmadı. Çünkü, 13 yıldır Bayern Münih'in oyuncusuyum. Bu kulüp benim için çok önemli. Nereye gideceğime ise henüz karar vermedim." ifadelerini kullandı.



Avusturyalı yıldız, "Yeni bir macera istedim. Biz oyuncular, kendimizi geliştirmeyi severiz. Uzun süre önce bu kararı aldım. Bu kararın arkasında parasal bir durum yok." dedi.



Barcelona ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruya Alaba, "Birçok kulüple görüşüyorum ve bu bir sır değil. Ancak, şu an Bayern Münih ile sezonun devamına odaklanmış durumdayım. Hangi kulübe gideceğime henüz karar vermedim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



