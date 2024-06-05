Dave Kidd: ''Mourinho, Galatasaray stadına bayrak diker''

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması bütün dünyada ses getirdi. İmza töreni ve basın toplantısı birçok ülkeden takip edildi.
Aynı zamanda Portekizli çalıştırıcının Türkiye'ye gelişi tartışmalara da yol açtı. Bazı yabancı spor yazarları, Jose'nin kariyerinin çöküşe geçtiğini iddia ederken, bir kısım da Premier Lig gibi büyük liglerin kaybettiğini vurguladı.
The Sun'da yazan Dave Kidd, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Jose Mourinho İstanbul için yaratılmıştır... Futbolun kötü adamlara ihtiyacı vardır ve Premier Lig'in kaybı Türkiye'nin kazancıdır.''
''SOUNESS HALA HATIRLANIYOR''
Graeme Souness, 1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörüyken, Fenerbahçe'ye karşı kazanılan kupa final zaferini, ezeli rakiplerinin iç sahalarının orta çemberine kulübünün bayrağını dikerek kutlamıştı. Galatasaray - Fenerbahçe futbol tarihinin en sert rekabetlerinden biri. Ve amansız rekabetler tüm sporların özüdür. Graeme Souness 28 yıl sonra İstanbul'da hala canlı bir şekilde hatırlanıyor; Galatasaray taraftarlarının sevgisiyle, Fenerbahçe taraftarlarının ise şiddetli öfkesiyle. Bu da bizi iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü devralan Jose Mourinho'ya getiriyor
''BAYRAK DİKERSE ŞAŞIRMAYIN''
Bazı insanlar böylesine yıldız bir ismin neden Türkiye Süper Ligi'ne gittiğini merak ediyor. Çoğu kişi Portekizli hocanın bu yaz Premier Lig'de boşalan birçok kadrodan birini doldurmasını istiyordu. Mourinho, Premier Lig kulüplerinden teklif bekledi ama bu bir işe yaramadı. Jose yakın zamanda dünyanın en büyük kulüplerinde bir daha asla görev almamayı göze aldı. Ama yine de bırakmıyor. Rekabeti arzuluyor. Tehlikeye davetiye çıkarıyor. İstanbul için yaratılmıştı ve Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nı ilk ziyaret ettiğinde ortasına bir bayrak dikerse şaşırmayın."
Aynı zamanda Portekizli çalıştırıcının Türkiye'ye gelişi tartışmalara da yol açtı. Bazı yabancı spor yazarları, Jose'nin kariyerinin çöküşe geçtiğini iddia ederken, bir kısım da Premier Lig gibi büyük liglerin kaybettiğini vurguladı.
The Sun'da yazan Dave Kidd, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Jose Mourinho İstanbul için yaratılmıştır... Futbolun kötü adamlara ihtiyacı vardır ve Premier Lig'in kaybı Türkiye'nin kazancıdır.''
''SOUNESS HALA HATIRLANIYOR''
Graeme Souness, 1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörüyken, Fenerbahçe'ye karşı kazanılan kupa final zaferini, ezeli rakiplerinin iç sahalarının orta çemberine kulübünün bayrağını dikerek kutlamıştı. Galatasaray - Fenerbahçe futbol tarihinin en sert rekabetlerinden biri. Ve amansız rekabetler tüm sporların özüdür. Graeme Souness 28 yıl sonra İstanbul'da hala canlı bir şekilde hatırlanıyor; Galatasaray taraftarlarının sevgisiyle, Fenerbahçe taraftarlarının ise şiddetli öfkesiyle. Bu da bizi iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü devralan Jose Mourinho'ya getiriyor
''BAYRAK DİKERSE ŞAŞIRMAYIN''
Bazı insanlar böylesine yıldız bir ismin neden Türkiye Süper Ligi'ne gittiğini merak ediyor. Çoğu kişi Portekizli hocanın bu yaz Premier Lig'de boşalan birçok kadrodan birini doldurmasını istiyordu. Mourinho, Premier Lig kulüplerinden teklif bekledi ama bu bir işe yaramadı. Jose yakın zamanda dünyanın en büyük kulüplerinde bir daha asla görev almamayı göze aldı. Ama yine de bırakmıyor. Rekabeti arzuluyor. Tehlikeye davetiye çıkarıyor. İstanbul için yaratılmıştı ve Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nı ilk ziyaret ettiğinde ortasına bir bayrak dikerse şaşırmayın."
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