Davaro nerede çekildi, kaç yılında

Davaro filmi, bu akşam TV'de yayınlanacak. 1981 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile Yeşilçam'ın unutulmaz yapıtları arasında gösteriliyor. Peki, Davaro filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Davaro filmi nerede çekildi? Memo'nun başından geçen komik hikayelerin anlatıldığı Davaro, 1981 yılında İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de çekildi.

24 Mayıs 2020 16:14
Davaro nerede çekildi, kaç yılında
Davaro filmi, Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekildi. Filmin yapımcılığını Kadir Baykut, senaristliğini de Yavuz Turgul ile Kartal Tibet yaptı. İşte, köy yaşamını komedi unsurları ile ele alan Davaro filmi oyuncuları ve konusu...Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...
DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal ile Şener Şen'in komik olmakla birlikte mesaj dolu yeşilçam filmi Davaro, o dönemin yanı sıra hala güncelliğini koruyor. 1981 çıkışlı filmin çekimleri İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de gerçekleştirildi.



DAVARO FİLMİ OYUNCULARI

Sevdası için ülkesinden mahrum kalan Memo, vatanına döndüğünde de Cano'ya kavuşmakla arasında engel olarak bu defa kan davası bulunur. Dönemin önde gelen filmlerinden Davaro'nun oyuncuları şöyle:

Kemal Sunal Memo/ Mehmet
Pembe Mutlu Cano/ Canan
Şener Şen Sülo/ Süleyman
Adile Naşit Hamo/ Hamiyet
Ayşen Gruda Ayşo/ Ayşe
İhsan Yüce/ Ağa
Sırrı Elitaş/ Bekiro

DAVARO FİLMİ KONUSU

Sevdiği Cano'su ile evlenebilmek için Almanya'larda çalışıp balık parası biriktirerek köye dönen Memo'nun önünde artık bir engel yok gibidir. Bu sırada Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini istese de Memo buna razı gelmez.
Davaro filmi oyuncuları kim? Davaro filmi konusu nedir? Davaro nerede çekildi?

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya teklifte bulunarak, onu vurmazsa köyü terkedeceğini belirtir. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır. Ardından dağdaki bir eşkıyanın karşısında yeninden bir araya gelen iki kanlı, birbirine düşer. Diğer yandan Memo'ya köyü terkedeceğine söz veren Sülo,
eşkıyanın altınlarını görünce bu plandan cayar.

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