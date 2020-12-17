DAUM'UN OĞLU DEVREDE

Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir grafik çizen'ın talipleri artmaya devam ediyor.25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir Alman devi Bayern Münih'in izlediği ifade ediliyordu. Bu kez de yine bir Alman takımı olan Bayer Leverkusen'in, milli oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'in şef analisti Marcel'in milli futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği belirtildi. Marcel'in Ozan'ı Bundesliga'da oynamak için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey Belediyespor maçında ikinci yarı oyuna giren Ozan bir ara baldırını tuttu, ancak maça devam etti.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.