Daumt: "Kuntz 'intihar görevi'ni kabul etti"

Türkiye'de uzun yıllar görev almış Alman teknik adam Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine gelmesini yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Daumt: 'Kuntz 'intihar görevi'ni kabul etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2021 11:30
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, Bild'de konuk olduğu "Lage der Liga" programında konuştu.

Daum, A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen soruya, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.

"Kuntz'a bir tavsiye verecek olsam..." diyerek sözlerini sürdüren Daum, "Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.

"LÖW, ESKİ GÜNLERİNE BAKARAK OYUNCU SEÇTİ"

Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Löw hakkında da konuşan Daum, "Löw ne yazık ki son dönemlerinde bazı oyuncuların eski günlerine bakarak takımlar seçti. Performans ilkesine sadık kalmadı. Oyuncuları yanlış pozisyonlarda kullandı. Böylece en güçlü Almanya'yı ortaya koyamadı." değerlendirmesini yaptı.

"FLICK İLE BAMBAŞKA BİR ALMANYA"

Almanya'nın yeni teknik patronu Hansi Flick'i de yorumlayan Daum, "Hansi, görevinde herhangi bir önyargı olmadan çalışıyor. Takım onun yönetiminde çok iyi. Yüksek empati özelliklerine sahip. Onunla birlikte oyuncular nerede, nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Artık herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Almanya 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020'den çok daha iyi durumda." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.