Daum: 'Kuntz, Portekiz maçına çok iyi hazırlanıyor'

Christoph Daum, A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmesini anlattı.



Kuntz ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Bayer Leverkusen - Atalanta karşılaşmasında bir araya gelen Daum, Kuntz'un Portekiz maçına çok iyi hazırlandığını söyledi.



Daum, açıklamasında, "Kuntz Portekiz maçına çok iyi hazırlanıyor. Portekiz'i iyi analiz etti. Kuntz tamamen kadrosuna odaklandı. Birkaç farklı taktik düzen üzerinde de çalışıyor. Kuntz her zaman iyimser bir teknik adamdır ve oyuncularına güven verir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kuntz, birlik içinde çalışıyor. Bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar." ifadelerini kullandı.









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