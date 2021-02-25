Christoph Daum: "Türkiye, Mesut Özil için büyük sınav olacak. Doğru performansı veremezse milli takımdaki en kötü zamanında bile yaşamadığı tepkiler görebilir. Fiziksel olarak da hiç yaşamadığı bir deneyim yaşayacak, 2-3 kişi sürekli peşinde olacak."https://t.co/72Jd8Ouqj6



— Sporx (@sporx) January 29, 2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yerine adı geçen Christoph Daum, Alman Bild Gazetesi'ne kısa bir açıklamada bulundu."Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Daum, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" şeklinde cevap verdi.Daum'un "teklif almadım" açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi, "Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra da ağırlaşabilir. İstanbul'da bir kurtarıcı gibi getirilen süperstar Mesut Özil, neredeyse bir yıl boyunca antrenman yapamadan rekabete dayalı bir ligde form arıyor" denildi.Daum kısa bir süre önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin kaliteli kadrosu ile şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu dile getirmişti; ""Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un teknik ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıyorum.Toplamda büyük maddi yatırımlar yapıldı ve ben 20'de saymayı bıraktım, ama çok sayıda yeni oyuncu alındı. Bence şampiyonluk yolundalar ve bu yolda sadece kendilerine yenik düşebilirler."