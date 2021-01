Daum en çok beğendiği 6 Türk futbolcuyu açıkladı

1994-1996 Beşiktaş 2001- 2002 Beşiktaş 2003-2006 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2013-2014 Bursaspor Beşiktaş ile 1 lig, 1 kupa; Fenerbahçe ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu Ülkesi Almanya'da Stuttgart ile Bundesliga şampiyonluğu



Christoph Daum Köln'deki ofisinde, Türkiye'den aldığı ödülleri sergiliyor. Ofisinin üst katında da bir Atatürk portresi yer alıyor. Ulu Önder'e hayran olduğunu dile getiren Daum, " Atatürk dünyanın gelmiş en büyük reformcu liderlerden birisidir. Atatürk hakkında okuduğum çok şey var. Çok sevdiğim ve saydığım bir lider. Birçok önemli reformu kısa sürede gerçekleştiren çok değerli ve büyük bir insan " ifadelerini kullandı.



Christoph Daum, Romanya Milli Takımı'ndan 2017'de ayrıldıktan sonra evinde dinleniyor. Türk futbolunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Christoph Daum, Sözcü Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.





"Şu anda ailemle beraberim ve mutluyum. Antrenör yetiştirme ve geliştirme konusunda bilimsel çalışmalar yapıyorum. Televizyon ve yazılı basın için analizler yapıyorum."



"Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Türk insanı açık gönüllü, yardımsever ve misafirperver. Yaşamaktan ve çalışmaktan çok keyif aldım; orada çalışmak bana her zaman büyük mutluluk verdi."



"Türkiye genç bir nüfusa sahip. Geleceğe yönelik yapılacak çok işler var. Türklerle çok iyi bir uyum yakaladım. Türkiye önceden olduğu gibi halen benim ikinci vatanım."



MESUT ÇOK İYİ TRANSFER



"Fenerbahçe son 3 yılda birçok transfer yaptı; iskeletini, ideal kadrosunu kuramadı. Bunun sıkıntısını yaşıyor. Mesut Özil'i gençliğinden beri takip ediyorum. Her takımda harika işler yaptı. Arteta'nın Mesut'u niye takımda tutmadığını anlamadım. Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. Fenerbahçe'de önemli başarılar kazanacağına inanıyorum."



"2015'TE FUTBOL ŞANSI YOKTU"



"Türkiye'de çalışmak istememde Solingen'deki ırkçı kundaklamada 3'ü çocuk 5 Türk vatandaşının katledilmesi önemli rol oynadı (28 Mayıs 1993). Bu ırkçı saldırıdan dolayı büyük bir utanç yaşadım. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde Almanların aslında nasıl olduğunu göstermek için görev almak istedim. – Hedeflerimden biri Türk futbolunu Avrupa'da belirli bir yere getirmekti. Yeniden Türkiye'de şans bularak çalışmak isterim. Bir daha Türkiye'de çalışırsam, Avrupa'da adından söz edilen ve önemli başarılar kazanan bir yapı olacak."



"EN BEĞENDİĞİM TÜRK OYUNCULAR "



"2005'te kaçan şampiyonlukta biraz da futbol şansına ihtiyacımız vardı. Appiah son dakikalarda boş pozisyonda gol atamadı. 2006'dan sonra benim kurduğum kadro Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi."



"Avrupa'da başarıyı yakalamak daha önemliydi. Bunun için savaş verdim. Bu şansı da yakalıyorduk ama üçüncü şampiyonluk kaçtıktan sonra Fenerbahçe ile bağlarım koptu."



"Türkiye'de yıldız potansiyeline sahip yetenekli birçok oyuncu var. Bu futbolcuların gelişmesi için altyapı eğitiminin iyi olması gerekiyor. İngiltere ve Almanya'daki gibi akademiler olmalı. Gençleri eğitecek antrenörlerin eğitimine yatırım yapılmalı."



"En beğendiğim Türk oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Melih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz "



"KOCAMAN'IN DROGBA'SI GÖKHAN ÜNAL"



"2010'da şampiyonluğu daha önce ilan edebilirdik ancak o zaman sportif direktörlük görevinde bulunan Aykut Kocaman bana yeterince yardımcı olmadı. Kanat oyuncusu istemiştim. 'Sana Türk Drogba'yı transfer edeceğim' dedi ve Gökhan Ünal'ı transfer etti. Son maç devam ederken yanlış anons yapıldı. Rakibi baskı altına almıştık. Yanlış anons yapılınca oyuncular maçı bıraktı."



"EĞİTİM ÖNEMLİ"



" Türk Milli Takımı'nın başına geçen her teknik direktör nedense yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini istiyor. Yabancı oyuncu sayısını düşürmekle Türk futbolcular daha iyi oyuncu olmayacak ve futbol seviyeleri üst düzeye çıkmayacak. Türk futbolunun gelişmesi için Türk futbolcusunun altyapı eğitiminin ve profesyonel gelişiminin sağlanması gerekiyor."