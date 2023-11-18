Daum'dan Hamit Altıntop ve Montella'ya ziyaret

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum, Almanya'da A Milli Takım'ı ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Daum'dan Hamit Altıntop ve Montella'ya ziyaret
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18 Kasım 2023 17:01
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, bir dönem Bursaspor'da da görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum; A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Montella, görüşme sonunda Daum'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.
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