Daum'dan Arda Güler'e övgüler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, genç yetenek Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Daum'dan Arda Güler'e övgüler
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22 Mart 2022 12:05
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Köln'de Fenerbahçeliler Derneği'ne gidip sarı-lacivertlilerin Konyaspor'u 2-1 yendiği maçı izledi.

Karşılaşma sonu Sabah'ın, sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'e yönelik sorularını yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Büyük bir yetenek. Çok genç.. Kendisini biraz daha geliştirirse gelecek adına büyük bir umut" dedi. 

 
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