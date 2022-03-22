Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Köln'de Fenerbahçeliler Derneği'ne gidip sarı-lacivertlilerin Konyaspor'u 2-1 yendiği maçı izledi.
Karşılaşma sonu Sabah'ın, sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'e yönelik sorularını yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Büyük bir yetenek. Çok genç.. Kendisini biraz daha geliştirirse gelecek adına büyük bir umut" dedi.
Karşılaşma sonu Sabah'ın, sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'e yönelik sorularını yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Büyük bir yetenek. Çok genç.. Kendisini biraz daha geliştirirse gelecek adına büyük bir umut" dedi.