Daum: 'Almanlar için zorlu bir maç olacak'

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan iki takımda da başarılara ulaşan Alman teknik direktör Christoph Daum, Türkiye ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçı için değerlendirmede bulundu.



Alman gazetesi Sport1'in, "Almanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Christoph Daum'un cevabı şu şekilde oldu:



"Bu, Alman milli takımı için kesinlikle zorlu bir sınav olacak ve kesinlikle bir deplasman maçı karakterine sahip olacak. Alman milli oyuncular ancak sınırlarını zorlayabildikleri takdirde sahadan kazanan olarak ayrılırlar."





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