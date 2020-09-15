Datome: 'Taraftarını gururlandıran bir takımdık'

Fenerbahçe Beko'daki başarılı yılların ardından Armani Milano'ya transfer olan Gigi Datome, Fenerbahçe dönemini anlattı.



Datome, Sarı-Lacivertliler ile 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu da kazandı.



"TARAFTARI GURURLANDIRDIK"



İtalyan basketbolcu açıklamasında; "Fenerbahçe'de gördüğüm sevgi sahada aldığımız galibiyetlerin sonucuydu. Taraftarını gururlandıran bir takımdık. Bugün bile takımdan ayrılmış olmama rağmen, taraftarlardan sevgi mesajları yağıyor." dedi.



İtalyan Milli basketbolcu, ülkesinin Olimpia Milano takımıyla mücadele edecek. Datome daha önce NBA'de Detorit Pistons ve Boston Celtics formaları ile yer almıştı.



