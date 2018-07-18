Daryl Morey, Carmelo Anthony'i doğruladı!

JAMES HARDEN: "CARMELO HARİKA OLUR"

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Houston Rockets'ın Carmelo Anthony'i istediği genel menajer Daryl Morey tarafından da doğrulanmış oldu.The Athletic'ten Alykhan Bijani'nin haberine göre; Morey, bir taraftardan Anthony ile gelen habere yanıt verdi. Morey, instagram üzerinden verdiği yanıtlarda Carmelo için girişimlerinin olduğunu ve bu transferin muhtemel olduğunu doğruladı.Oklahoma City Thunder'dan Atlanta Hawks'a takaslanan Carmelo Anthony'nin Rockets için oynayacağı yaz başından beri konuşuluyordu.Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.Carmelo, geçtiğimiz günlerde Oklahoma City Thunder tarafından Atlanta Hawks'a takaslanmıştı ve Hawks'ın kendisinin maaşını ödeyip serbest bırakması bekleniyor. Ayrıca Houston Rockets ve Miami Heat'ten yetkililerle de çoktan görüştüğü biliniyor."Bizim için harika bir ekleme olur. Melo kendini kanıtlamış bir veteran. Bu noktada artık sadece kazanmak istiyor, yani takımımızda olması onun için harika olur. Şu anda elimizdeki kadroyla, iyi adamları geri aldık ve ileri doğru gelişme gösteriyoruz."Harden aynı zamanda, Rockets'ın geride kalan sezondaki gibi bir seride ilerleyeceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda (Golden State Warriors ile Konferans Finallerinde 7. maça gitmişlerdi), hafif gülerek "Hazır olacağız" yanıtını verdi.Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.