Daryl Dike, Ada'ya transfer oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddiasını sonuna kadar devam ettirmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transfer etmeyi düşündüğü Daryl Dike, İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu.



2026'YA SÖZLEŞME İMZALADI



West Bromwich Albion bu transfer için Orlando City'e 8 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli ödedi. Premier Lig temsilcisi 21 yaşındaki santrafor ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç oyuncu ABD Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Profesyonel kariyerinde 63 maçta süre alan Daryl Dike bu süreçte 28 gol ve 4 asist üretti.





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