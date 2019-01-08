Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Euroleague 17. hafta maçında çarşamba günü Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Mücadele beİN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
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İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Mücadele beİN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın