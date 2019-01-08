  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Darüşşafaka'nın rakibi CSKA Moskova

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague 17. hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

Kaynak: AA
Darüşşafaka'nın rakibi CSKA Moskova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2019 13:26
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Euroleague 17. hafta maçında çarşamba günü Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Mücadele beİN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için