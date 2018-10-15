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Darüşşafaka'nın konuğu Buducnost VOLI

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Darüşşafaka'nın konuğu Buducnost VOLI
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15 Ekim 2018 12:56
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in ikinci haftasında Salı günü Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Yeşil-siyahlı ekip, rakibini saat 19.15'te Volkswagen Arena'da konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'in ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibine deplasmanda 109-93 yenildi.

Buducnost VOLI ise ilk maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a evinde 82-71 mağlup oldu.

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