Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in ikinci haftasında Salı günü Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Yeşil-siyahlı ekip, rakibini saat 19.15'te Volkswagen Arena'da konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'in ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibine deplasmanda 109-93 yenildi.
Buducnost VOLI ise ilk maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a evinde 82-71 mağlup oldu.
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Yeşil-siyahlı ekip, rakibini saat 19.15'te Volkswagen Arena'da konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'in ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibine deplasmanda 109-93 yenildi.
Buducnost VOLI ise ilk maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a evinde 82-71 mağlup oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın