Darüşşafaka transferi açıkladı

Darüşşafaka Lassa, Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Darüşşafaka transferi açıkladı
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16 Temmuz 2023 17:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.

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