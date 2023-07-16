Darüşşafaka transferi açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.
Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.
Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.