Darüşşafaka Tekfen'in konuğu San Pablo Burgos

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında 22 Aralık Salı günü İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu San Pablo Burgos
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21 Aralık 2020 15:10
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyeti bulunan Hereda San Pablo Burgos 5 puanla zirvede yer alırken, tek galibiyetli Darüşşafaka Tekfen 4 puanla 3. sırada yer alıyor.



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