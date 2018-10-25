Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Barcelona

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında cuma günü İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.
Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, son maçında ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 79-75 yenildi.
İlk iki maçında CSKA Moskova ve Herbalife Gran Canaria'ya kaybeden Barcelona Lassa, son karşılaşmasında ise Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.
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Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, son maçında ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 79-75 yenildi.
İlk iki maçında CSKA Moskova ve Herbalife Gran Canaria'ya kaybeden Barcelona Lassa, son karşılaşmasında ise Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın