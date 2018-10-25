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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Barcelona

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında cuma günü İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Barcelona
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25 Ekim 2018 12:35
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında cuma günü İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, son maçında ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 79-75 yenildi. 

İlk iki maçında CSKA Moskova ve Herbalife Gran Canaria'ya kaybeden Barcelona Lassa, son karşılaşmasında ise Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı.  

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