Darüşşafaka Tekfen, Troy Caupain'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyuncu Troy Caupain ile sözleşme imzaladı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Troy Caupain'e Daçka'mıza hoş geldin diyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Kariyerinde daha önce Cincinnati, Leakland Magic, GSA Udine, Orlando Magic, Hapoel Holon ve Filou Oostende formalarını giyen 25 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımında oynamıştı.



