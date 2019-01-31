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Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i konuk ediyor

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 1 Şubat Cuma akşamı İspanya temsilcisi ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i konuk ediyor
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31 Ocak 2019 10:39
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde 1 Şubat Cuma akşamı İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünü ise yitiren organizasyonun son şampiyonu Real Madrid ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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