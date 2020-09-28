Darüşşafaka Tekfen, pivot Görkem Doğan'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, 22 yaşındaki Görkem Doğan'ı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA
Darüşşafaka Tekfen, pivot Görkem Doğan'ı transfer etti
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28 Eylül 2020 19:56
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, 22 yaşındaki Görkem Doğan'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da tamamlayan pivot Görkem Doğan'a Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.



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