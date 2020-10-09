Darüşşafaka Tekfen, kadrosunu Buford'la güçlendirdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'da Virtus Roma formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği belirtildi.
Buford'un, bugün yapılan antrenmana da katıldığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'da Virtus Roma formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği belirtildi.
Buford'un, bugün yapılan antrenmana da katıldığı kaydedildi.