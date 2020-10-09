Darüşşafaka Tekfen, kadrosunu Buford'la güçlendirdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattı.

Haber; AA
Darüşşafaka Tekfen, kadrosunu Buford'la güçlendirdi
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09 Ekim 2020 19:26
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li forvet William Terrell Buford'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'da Virtus Roma formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği belirtildi.

Buford'un, bugün yapılan antrenmana da katıldığı kaydedildi.



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