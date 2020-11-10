Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında

Yeşil-siyahlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 2. maçında 11 Kasım Çarşamba günü Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak

Haber; AA
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Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında
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10 Kasım 2020 15:32
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 2. maçında 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İtalya ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Brindisi kentindeki Palazzetto Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Uzun bir aradan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, ilk maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 79-74 mağlup etti. Happy Casa Brindisi ise H Grubu'nda ilk müsabakasını oynayacak.



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