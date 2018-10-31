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Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'ya konuk oluyor

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'ya konuk oluyor
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31 Ekim 2018 12:15
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 5. haftaya Darüşşafaka Tekfen 12, Baskonia 13. sırada girdi.

 

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