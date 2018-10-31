Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'ya konuk oluyor

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligde 5. haftaya Darüşşafaka Tekfen 12, Baskonia 13. sırada girdi.
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Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geride kalan 4 haftada iki takım da birer galibiyet alırken üçer müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligde 5. haftaya Darüşşafaka Tekfen 12, Baskonia 13. sırada girdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın