Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li pivot Grant Jerrett'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti
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18 Temmuz 2020 15:34
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li pivot Grant Jerrett'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Almanya ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



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