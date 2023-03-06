Darüşşafaka, siftah demek istiyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu'nda salı günü sahasında İspanya ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Yeşil-siyahlılar grupta oynadığı 3 maçı da kazanamadı. UCAM Murcia ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 Şubat'ta oynanması gereken bu karşılaşma ertelenmişti.
İki takım arasında oynanan ilk maçta UCAM Murcia, Darüşşafaka Lassa'ya 96-87 üstünlük kurmuştu.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Yeşil-siyahlılar grupta oynadığı 3 maçı da kazanamadı. UCAM Murcia ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 Şubat'ta oynanması gereken bu karşılaşma ertelenmişti.
İki takım arasında oynanan ilk maçta UCAM Murcia, Darüşşafaka Lassa'ya 96-87 üstünlük kurmuştu.
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