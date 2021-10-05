Darüşşafaka, Romanya'dan üzgün döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Darüşşafaka, U-BT Cluj Napoca'ya mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Darüşşafaka, Romanya'dan üzgün döndü
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05 Ekim 2021 21:34
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.

BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.

 


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