Darüşşafaka rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği TOFAŞ'ı 94-78 yendi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-17 üstün geçen ev sahibi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.
Üstünlüğünü 3. periyotta da koruyan ve final çeyreğine 23 sayı farkla (73-50) üstün giden yeşil-siyahlılar, parkeden 94-78 galip ayrıldı.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-17 üstün geçen ev sahibi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.
Üstünlüğünü 3. periyotta da koruyan ve final çeyreğine 23 sayı farkla (73-50) üstün giden yeşil-siyahlılar, parkeden 94-78 galip ayrıldı.