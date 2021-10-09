Darüşşafaka rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka ile TOFAŞ karşılaştı.

Haber; AA
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Darüşşafaka rahat kazandı
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09 Ekim 2021 18:29
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği TOFAŞ'ı 94-78 yendi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-17 üstün geçen ev sahibi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.

Üstünlüğünü 3. periyotta da koruyan ve final çeyreğine 23 sayı farkla (73-50) üstün giden yeşil-siyahlılar, parkeden 94-78 galip ayrıldı.


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