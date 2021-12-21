Darüşşafaka'nın konuğu U-BT Cluj Napoca

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Çarşamba günü U-BT Cluj Napoca ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka'nın konuğu U-BT Cluj Napoca
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21 Aralık 2021 12:10
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında Çarşamba günü Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibiyle karşılaşacak.

Volkswagen Arena oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Darüşşafaka üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan 4 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan Rumen ekibi ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Romanya'da oynanan ilk maçı U-BT Cluj Napoca, 66-60 kazanmıştı.

Grupta son 16 turuna kalacak ve play-in oynayacak takımlar Çarşamba günü yapılacak maçların sonuçlarına göre belli olacak.


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