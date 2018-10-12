Euroleague'in ilk haftasında Real Madrid ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyodunu 25-18 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 53-38'lik üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Real Madrid, son periyotta skoru korudu ve temsilcimiz Darüşşafaka'yı 109-93 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.
Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
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Mücadelenin ilk periyodunu 25-18 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 53-38'lik üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Real Madrid, son periyotta skoru korudu ve temsilcimiz Darüşşafaka'yı 109-93 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.
Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın