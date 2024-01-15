Darüşşafaka Lassa son 16 turu için parkeye çıkıyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında salı günü Almanya'nın MHP Riesen takımına konuk olacak.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki galibiyet ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.
MHP Riesen, Almanya'da oynanan serinin ilk maçını 82-63 kazanmıştı. Darüşşafaka Lassa, İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmadan ise 83-72 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.
Üçüncü ve son müsabakayı kazanacak takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'un rakibi olacak.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki galibiyet ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.
MHP Riesen, Almanya'da oynanan serinin ilk maçını 82-63 kazanmıştı. Darüşşafaka Lassa, İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmadan ise 83-72 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.
Üçüncü ve son müsabakayı kazanacak takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'un rakibi olacak.