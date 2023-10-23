Darüşşafaka Lassa'nın konuğu Lenovo Tenerife

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında salı günü İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini konuk edecek.



Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Grupta iki takım da oynadıkları ilk maçları kazandı. Darüşşafaka Lassa, deplasmanda VEF Riga'yı 84-75 yenerken, Lenovo Tenerife ise konuk ettiği Cholet Basket'i 95-75 mağlup etti.



