Darüşşafaka Lassa'nın konuğu Cholet Basket

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Lassa'nın konuğu Cholet Basket
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06 Kasım 2023 14:12
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında salı günü Fransa temsilcisi Cholet Basket'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona iyi başlayan Darüşşafaka, gruptaki ilk 2 maçını kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, 4 takımın bulunduğu grupta liderliği elinde bulunduruyor.

Cholet Basket ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

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