Darüşşafaka Lassa'nın konuğu Cholet Basket

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında salı günü Fransa temsilcisi Cholet Basket'i konuk edecek.
Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde sezona iyi başlayan Darüşşafaka, gruptaki ilk 2 maçını kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, 4 takımın bulunduğu grupta liderliği elinde bulunduruyor.
Cholet Basket ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada yer aldı.
Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde sezona iyi başlayan Darüşşafaka, gruptaki ilk 2 maçını kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, 4 takımın bulunduğu grupta liderliği elinde bulunduruyor.
Cholet Basket ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada yer aldı.