Darüşşafaka Lassa'nın konuğu Bilbao

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu beşinci maçında salı günü İspanya'nın Surne Bilbao ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta iki takımın da birer galibiyet ve üçer mağlubiyeti bulunuyor.
İspanya'da oynanan ilk maçta Surne Bilbao, Darüşşafaka Lassa'ya 85-75 üstünlük sağlamıştı.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta iki takımın da birer galibiyet ve üçer mağlubiyeti bulunuyor.
İspanya'da oynanan ilk maçta Surne Bilbao, Darüşşafaka Lassa'ya 85-75 üstünlük sağlamıştı.
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