Darüşşafaka Lassa, Gabriel Olaseni ile yollarını ayırdı

Darüşşafaka Lassa, 2 yıldır formasını giyen Gabriel Olaseni ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşafaka Lassa'ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni'ye, Darüşşafaka Spor Kulübüne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşafaka Lassa'ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni'ye, Darüşşafaka Spor Kulübüne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ