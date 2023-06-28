Darüşşafaka Lassa'dan bir hamle daha!

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Darüşşafaka Lassa'dan bir hamle daha!
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28 Haziran 2023 16:27
Darüşşafaka Lassa, ABD'li basketbolcu Abdur-Rahkman'ı transfer etti.
 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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