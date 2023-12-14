Darüşşafaka Lassa'da Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Lig ekibi Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Darüşşafaka Lassa'da Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı
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14 Aralık 2023 16:16
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Rıdvan Öncel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde bol şans dileriz." denildi.

26 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Rıdvan Öncel, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.

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