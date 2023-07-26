Darüşşafaka Lassa, ABD'li oyuncu David McCormack'ı transfer etti

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David McCormack'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Darüşşafaka Lassa, ABD'li oyuncu David McCormack'ı transfer etti
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26 Temmuz 2023 16:34
 Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David McCormack'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki pivot oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

David McCormack, geçen sene Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 9,09 sayı, 0,87 asist ve 7,39 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.



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