Darüşşafaka, İspanya'da dağıldı...

THY Euroleague'in 5. haftasında, İspanya'da'ya konuk oldu. Hücumda çok etkisiz kalan Darüşşafaka, sahadanmağlup ayrıldı.Hiçbir çeyrekte 16 sayıyı geçemeyen Darüşşafaka, bu sezonki en düşük sayısını attı ve İspanya'dan farklı mağlup döndü.Darüşşafaka Tekfen, 5. maçında 4. yenilgisini alırken Baskonia, 2. maçını kazandı.6. haftada Baskonia, yine sahasında bu kez Fenerbahçe'yi konuk edecek. Darüşşafaka ise Bayern deplasmanına çıkacak.