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Darüşşafaka, İspanya'da dağıldı...

THY Euroleague'in 5. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya'da konuk olduğu Baskonia'ya 82-56 mğlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Darüşşafaka, İspanya'da dağıldı...
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01 Kasım 2018 22:16
THY Euroleague'in 5. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya'da Baskonia'ya konuk oldu. Hücumda çok etkisiz kalan Darüşşafaka, sahadan 82-56 mağlup ayrıldı.

Hiçbir çeyrekte 16 sayıyı geçemeyen Darüşşafaka, bu sezonki en düşük sayısını attı ve İspanya'dan farklı mağlup döndü.

Darüşşafaka Tekfen, 5. maçında 4. yenilgisini alırken Baskonia, 2. maçını kazandı.

6. haftada Baskonia, yine sahasında bu kez Fenerbahçe'yi konuk edecek. Darüşşafaka ise Bayern deplasmanına çıkacak.

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