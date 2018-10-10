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Darüşşafaka, ilk hafta şampiyon ile karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Darüşşafaka, ilk hafta şampiyon ile karşılaşacak
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10 Ekim 2018 12:58
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın (11 Ekim) geçen sezonun şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'le rakip sahada karşı karşıya gelecek.

Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Darüşşafaka Tekfen, bir sezon aradan sonra yeniden bu kulvarda boy gösterecek.

Yeni sezonda David Blatt'ten boşalan başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Bir yapılanmaya giren yeşil-siyahlı ekip, Berk Demir, Jeremy Evans, Jon Diebler, Markel Brown, Ray McCallum ve Zanis Peiners gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

 

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