Darüşşafaka, geriden gelip kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Darüşşafaka, geriden gelip kazandı
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14 Ekim 2023 18:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, ligde 2. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa: Allman 13, Withers 9, Rıdvan Öncel 7, Timma 3, McCormack 17, Can Korkmaz 10, Berk Demir 1, Canberk Kuş 6, Jones 16, Muhsin Yaşar 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 24, Perez 5, Upson 9, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 8, Ray 21, Leon Harun Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman 5

1. Periyot: 21-11

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-68

Beş faulle çıkanlar: 38.56 Reed, 39.48 Erdi Gülaslan (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

 

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