Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibine 77-67 yenildi.

Haber; AA
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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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28 Ocak 2021 00:36
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibine 77-67 yenildi.

Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-40 üstün gitti. 

Son çeyreğe 64-54 önde giren Belçika temsilcisi salondan 77-67 galip ayrıldı. 

Bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, grup aşamasında elendi. 



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