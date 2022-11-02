Darüşşafaka farklı kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Almanya'nın MHP Riesen takımına 90-70 yenildi.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını yeşil-siyahlı takım 9-7 önde geçti. Müsabakanın ilk çeyreğinde Doğuş Özdemiroğlu ve Olaseni ile etkili olan Darüşşafaka, 8. dakikanın başında 8 sayılık (21-13) fark yakaladı. Kalan bölümde rakibinin 7-0'lık serisine engel olamayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-20 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe iyi başlayan Alman takımı, ilk çeyreğin son 2 dakikasındaki bölüm ve ikinci çeyreğin ilk 5 dakikasında toplamda 26-0'lık seri yakaladı: 21-39. Hücumda istediği performansı sergileyemeyen, savunmada da rakibinin sayılarına engel olamayan Darüşşafaka, devre arasına 45-29 geride girdi.



Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli geçerken, son 10 dakikalık bölüme 66-50 geride giren Darüşşafaka, sahadan da 20 sayılık farkla 90-70 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta 2. kez yenildi. Alman ekibi ise 3'te 3 yaptı.



Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Peter Praksch (Macaristan)



Darüşşafaka: Olaseni 25, Ercan Osmani 10, Doğuş Özdemiroğlu 14, Starks 4, Yeboah 2, McCullough 4, Can Korkmaz 4, Ragıp Atar, Eray Büyükcangaz, Hakan Sayılı 2, Ege Özçelik 3, Bora Yaşar 2



MHP Reisen: Hubb 17, Dunn 10, Edigin 4, Polas 8, Roberson 9, Johnson 15, Whitehead 15, Miller 7, Jacob Patrick 2, Johannes Patrick, Hartman 3



1. Periyot: 21-20



Devre: 29-45



3. Periyot: 50-66



5 Faulle çıkanlar: 34.18 Miller (MHP Reisen), 27.42 Starks (Darüşşafaka)



