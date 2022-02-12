Darüşşafaka evinde Afyon'u yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 79-73 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 17, Olaseni 2, Caupain 6, Cullough 16, Boothe 18, Pineiro 4, Troy Selim Şav 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Jackson 15, Hamilton 11, Tuğberk Gedikli 1, Berkan Aksu, Safak Edge
1. Periyot: 25-21
Devre: 48-39
3. Periyot: 62-56
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 17, Olaseni 2, Caupain 6, Cullough 16, Boothe 18, Pineiro 4, Troy Selim Şav 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Jackson 15, Hamilton 11, Tuğberk Gedikli 1, Berkan Aksu, Safak Edge
1. Periyot: 25-21
Devre: 48-39
3. Periyot: 62-56