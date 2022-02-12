Darüşşafaka evinde Afyon'u yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 79-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka evinde Afyon'u yendi
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12 Şubat 2022 15:07
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 79-73 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 17, Olaseni 2, Caupain 6, Cullough 16, Boothe 18, Pineiro 4, Troy Selim Şav 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Jackson 15, Hamilton 11, Tuğberk Gedikli 1, Berkan Aksu, Safak Edge

1. Periyot: 25-21

Devre: 48-39

3. Periyot: 62-56

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