Darüşşafaka'dan 7. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka, sahasında TOFAŞ'ı 88-82 mağlup etti.
Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 7. galibiyetini elde etti, TOFAŞ ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Fatih Güler
Darüşşafaka: Olaseni, Starks 19, Ercan Osmani 11, McCullough 8, Doğuş Özdemiroğlu 22, Can Korkmaz 10, Canberk Kuş, Yeboah 16, Hakan Sayılı 2, White, Kılıçarslan Şenkahya
TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 10, Berk İbrahim Uğurlu 20, Braimoh 4, Toure 12, Milaknis 8, Emre Tanışan 9, Özgür Cengiz, Thompson, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Ennis 15, Ege Demir 4
1. Periyot: 25-19
Devre: 53-35
3. Periyot: 70-50
Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 7. galibiyetini elde etti, TOFAŞ ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Fatih Güler
Darüşşafaka: Olaseni, Starks 19, Ercan Osmani 11, McCullough 8, Doğuş Özdemiroğlu 22, Can Korkmaz 10, Canberk Kuş, Yeboah 16, Hakan Sayılı 2, White, Kılıçarslan Şenkahya
TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 10, Berk İbrahim Uğurlu 20, Braimoh 4, Toure 12, Milaknis 8, Emre Tanışan 9, Özgür Cengiz, Thompson, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Ennis 15, Ege Demir 4
1. Periyot: 25-19
Devre: 53-35
3. Periyot: 70-50
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