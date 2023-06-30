Darüşşafaka, Can Korkmaz ile uzattı!

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Can Korkmaz'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun yeni sezonda da Darüşşafaka Lassa'da forma giyeceği bildirildi.
Geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 32 maça çıkan Can Korkmaz, 8,06 sayı ve 2,34 asist ortalamayla oynadı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun yeni sezonda da Darüşşafaka Lassa'da forma giyeceği bildirildi.
Geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 32 maça çıkan Can Korkmaz, 8,06 sayı ve 2,34 asist ortalamayla oynadı.
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