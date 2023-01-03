Darüşşafaka, Benfica deplasmanında

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 4 Ocak Çarşamba deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.
Başkent Lizbon'daki Pavilhao Fidelidade Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan yayımlanacak.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Serideki ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü yeniden Lizbon'da oynanacak.
Başkent Lizbon'daki Pavilhao Fidelidade Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan yayımlanacak.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Serideki ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü yeniden Lizbon'da oynanacak.
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