Basketbol THY EuroLeague'in 20. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 80-75 yenerek 4 maç aradan sonra galip geldi.Bu sonuçla, son sıradaki yeşil-siyahlılar 3. galibiyetini aldı. Baskonia ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya pota altından peş peşe bulduğu basketlerle iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 3. dakikayı 8-4 üstün bitirdi. Toparlanan Baskonia, boyalı alanı savunmakta güçlük çeken ev sahibi takım karşısında 6. dakikada 15-10 öne geçti. İspanyol ekibi, kolay top kayıpları yapan yeşil-siyahlılar önünde ilk çeyreği 29-21 üstün kapattı.İkinci periyot tempolu başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar kaydeden Baskonia, 16. dakikada 43-36 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın kazandığı topların ardından ürettiği sayılarla tempoyu artırdı ve ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 43-45. İspanya temsilcisi, devrenin son anlarında top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında soyunma odasına 47-45 önde gitti.İkinci yarıya pota altından Diebler ve Eric'in ürettiği basketlerle giren Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 51-51. Savunma sertliğini çeyreğin ortalarında yakalayan yeşil-siyahlılar, Muhammed Baygül'ün asist ve sayılarıyla Baskonia karşısında 28. dakikayı 60-58 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, son çeyreğe Douglas'ın üç sayılık basketiyle 63-61 galip durumda girdi.Final periyoduna da Douglas'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikayı 69-66 önde geçti. Baskonia, çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü kaybetti. Ev sahibi ekip, kenardan oyuna dahil olan Eric'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla 36. dakikada skoru 75-68'e getirdi. Hücumda temposu düşen Türk temsilcisi karşısında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Baskonia, bitime 22 saniye kala farkı 3 sayıya düşürdü: 78-75. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, maçı 80-75 kazandı.Öte yandan, 1998-1999 ile 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen ve dün hayatını kaybeden Ukraynalı eski basketbolcu Alexander Okunsky için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Volkswagen ArenaDamir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 921-2945-4763-61