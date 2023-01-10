Darüşşafaka, Avrupa'da tur için sahada

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında 11 Ocak Çarşamba günü sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanan serinin ilk maçını deplasmanda 89-76 kazanan Darüşşafaka, yarın da galip gelmesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak.
Müsabakayı konuk ekip kazandığı takdirde serinin üçüncü ve son maçı 18 Ocak Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanan serinin ilk maçını deplasmanda 89-76 kazanan Darüşşafaka, yarın da galip gelmesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak.
Müsabakayı konuk ekip kazandığı takdirde serinin üçüncü ve son maçı 18 Ocak Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.
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